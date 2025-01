Was Teilnehmer und Besucher beim Neujahrsschwimmen am Süßen See in Seeburg am 12. Januar erwartet.

Seeburg/MZ. - Den Sprung bei drei Grad Celsius Wassertemperatur in den Süßen See zu wagen, kostet eindeutig Überwindung. Und genau diesen Nervenkitzel suchen seit vielen Jahren in Seeburg am Nordufer immer wieder Mutige, die das traditionelle Neujahrsschwimmen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Eisleben-Mansfelder Seekreis zum Anlass nehmen, so das neue Jahr zu begrüßen oder persönliche Grenzen zu überwinden. „Natürlich gehe ich auch in den See zum Anbaden“, meint Stefanie Wiese, die Vorsitzende, „denn wenn wir einladen, können wir natürlich nicht kneifen“.