Die „Sternschnuppe“ in Eisleben, das Kindrhaus in Hettstedt und das Kinderhaus Rohne in Helbra haben für die Kinder und Jugendlichen kleine Programme in den Osterferien vorbereitet.

Eisleben/Hettstedt/MZ/SBU. - Die Osterferien stehen unmittelbar bevor. Um in dieser Woche keine Langeweile bei Kindern und Jugendlichen aufkommen zu lassen, bieten die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz (KSB) ein buntes Programm.

„Sternschnuppe“ Eisleben

Das Mehrgenerationenhaus in der Lutherstadt hat an allen Ferientagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bietet jeden Morgen ein gesundes Frühstück an, heißt es in einer Mitteilung. Zusätzlich sind jeden Tag besondere Höhepunkte geplant: So wird die „Kleine Gruppe“ am Montag, 25. März, ab 13 Uhr Ostereier färben und kleine Osterbasteleien herstellen, während die „Große Gruppe“ eine Wanderung zu McDonalds unternimmt.

Am Dienstag, 26. März, ist dann für die Kleinen ein Ausflug in den Tierpark nach Walbeck geplant. Die Großen dagegen besuchen die Bowlingbahn in Eisleben. Gleich zwei Programmpunkte sieht der Mittwoch, 27. März, vor: Von 11 bis 13 Uhr besucht die „Kleine Gruppe“ den Verkehrsgarten, zwischen 14 und 16 Uhr steigt eine Osterfeier mit kleinen Überraschungen für Kinder und Jugendliche.

Und am Gründonnerstag, 28. März, schauen die Kleinen ab 13 Uhr einen Lieblings-Osterfilm, während die Größeren an einer Ostereier-Fotorallye teilnehmen können.

Tiegel Hettstedt

Das Kinderhaus der Kupferstadt, Fichtestraße 82, ist täglich von 11 bis 17 Uhr in den Ferien geöffnet. Am Montag dürfen die Kinder auch gleich aktiv werden, steht doch eine Wanderung in den Tierpark Walbeck inklusive Mittagsessen vor Ort auf dem Programm.

Die Rückfahrt dagegen erfolgt nach den Anstrengungen des Tages mit dem Bus, teilt das Kinderhaus mit. Am Dienstag ist man ebenfalls unterwegs, und zwar ins Kolping-Berufsbildungswerk, wo es einen Kinonachmittag geben wird. Die Vorbereitungen auf das Osterfest erfolgen dann am Mittwoch in der Osterwerkstatt. Hier können Eier bemalt und gefärbt werden.

Zudem sollen Osterkörbchen gebastelt werden. Zum Abschluss am Gründonnerstag geht es dann auf Ostereiersuche, dazu wird gegrillt und alle Kinder sind eingeladen, einfach Spaß zu haben.

Kinderhaus Rohne Helbra

Der Osterferienplan im Kinder- und Jugendhaus „Marianne und Gerhard Rohne“ in Helbra, welches täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat, sieht am Montag das Backen und den Verzehr von Eierkuchen ab 12 Uhr vor. Am Dienstag können sich die Kinder Musik wünschen und dazu tanzen und singen, am Mittwoch läuft zum Osterkinotag ab 13 Uhr der Film „Peter Hase 2“. Am Donnerstag schließlich wird ab 14 Uhr ein kleines Osterfest mit Kuchen, Spielen, einem kleinen Osterfeuer und natürlich einer Ostereiersuche gefeiert.

Gegenüber dem Kinderhaus laden Jugendliche des Jugendforums Mansfelder Grund-Helbra während der Ferien zudem dazu ein, täglich von 10 bis 17 Uhr einen dort angelegten Nachbarschaftsgarten zu verschönern. Interessierte Engagierte sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Wer mitmachen will, meldet sich bei Jugendkoordinatorin Lisa-Marie Fritsche unter Tel. 0163/7 59 51 53 oder Mail an [email protected].