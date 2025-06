Ferien-Leseaktion in Sachsen-Anhalt: Der Lesesommer XXL bringt Lesespaß und Preise für Kinder und Jugendliche in Mansfeld-Südharz.

Diese Bibliotheken in Mansfeld-Südharz sind beim Lesesommer XXL dabei

Rottleberode/SangerhausenMZ. - Wenn die Sonne scheint und die Schulbücher Pause haben, heißt es: Ran an die Lieblingsgeschichten! Der Lesesommer XXL, die größte Ferienleseaktion des Landes, startet am 28. Juni in eine neue Runde.