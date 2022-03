Diebe stehlen mehrere Arbeitsmaschinen von der Ladefläche eines Transporters in Eisleben

Eisleben/MZ - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mehrere Arbeitsmaschinen in Eisleben gestohlen. Diese befanden sich auf der Ladefläche eines Transporters, der in der August-Bebel-Straße parkte. Die Täter zerschnitten die Plane der Ladefläche, um ungehindert an die Maschinen zu kommen. Der Besitzer gibt den Wert des Diebesguts mit rund 4.000 Euro an, teilt die Polizei mit.