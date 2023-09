Diebe brechen in Fahrgeschäft auf dem Wiesengelände in Eisleben ein

Eisleben/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Eisleben in den Kassenbereich eines auf dem Wiesengelände stehenden Fahrgeschäftes eingebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem zwei Nebelmaschinen und eine Soundbox, so die Polizei. Aus einem am Wiesenweg stehenden Anhänger wurden Werkzeuge gestohlen.