Diebe brechen an Heiligabend in eine Tankstelle in Wimmelburg ein

Eisleben/MZ - Am 24.12.2021 um 21:45 Uhr drangen drei Unbekannte gewaltsam in eine geschlossene Tankstelle in Wimmelburg ein. Man zerstörte die Glastür und stahl Zigaretten aus dem Kassenbereich. Die augenscheinlich südländischen Täter flüchteten mit einem schwarzen Audi in Richtung Blankenheim. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte ein solches Fahrzeug nicht festgestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Der Schaden hat nach ersten Schätzungen eine Höhe von etwa 5.000 Euro.