In Eisleben hat ein Unbekannter einen Kleintransporter gestohlen. Später war dieser in einem Unfall in Reichardtswerben verwickelt. Der Dieb flüchtete.

Eisleben/MZ. - In der Nacht zu Montag hatte ein Unbekannter von einem Grundstück in einem Eisleber Ortsteil einen Kleintransporter entwendet. Am Montagabend war dieses Fahrzeug in einen Verkehrsunfall in Reichardtswerben im Burgenlandkreis verwickelt. Der Dieb flüchtete zu Fuß vom Unfallort, so die Polizei. Im Transporter hatten sich laut Besitzer auch eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten befunden. Die Ermittlungen dauern an, heißt es dazu aus dem Revier.