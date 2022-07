Die Not mit der Notdurft: Wie Eisleben das Problem mit den öffentlichen WC-Anlagen lösen will

Die öffentlichen WC-Anlagen in Eisleben sind nur eingeschränkt zugänglich oder komplett geschlossen. Welche Lösungsmöglichkeiten die Stadt sieht.

Die Toilette am Marktberg ist derzeit geschlossen.

Eisleben - Es ist seit vielen Jahren immer wieder ein leidiges Thema: der Zustand der öffentlichen Toiletten in der Lutherstadt Eisleben. Derzeit sind von den vier vorhandenen WC-Anlagen zwei geschlossen, die anderen beiden nur eingeschränkt zugänglich. Nachdem jetzt die monatelangen Corona-Maßnahmen gelockert werden und damit hoffentlich auch der Tourismus langsam wieder in Gang kommt, dürfte auch der Bedarf in Sachen Toiletten wieder zunehmen. Wie schätzt die Stadt den Zustand ein und welche Möglichkeiten sieht sie, die Situation zu verbessern?