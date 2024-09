Als erste Premiere der neuen Spielzeit zeigt das Eisleber Theater einen Klassiker des Absurden: „Die Nashörner“. Worum es in dem Stück geht.

„Die Nashörner“ feiert Premiere am Eisleber Theater: Worum es bei dem Stück geht

In dem neuen Stück „Die Nashörner“ ist das gesamte neunköpfige Ensemble des Theaters zu erleben.

Eisleben/MZ. - „Wer da nicht ins Theater kommt, der verpasst etwas“, sagt Michael Moritz. Und er sagt das nicht nur, weil er für das Stück werben möchte, das er inszeniert hat und das am Samstag, 28. September, 19.30 Uhr, auf der Großen Bühne in Eisleben Premiere hat. „Nein, ich meine das ganz ehrlich“, so Moritz. „Die Nashörner“ müsse man einfach gesehen haben.