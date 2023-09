Intendant Ulrich Fischer probt mit dem Ensemble für die erste Premiere dieser Spielzeit: „Faust I“ von Johann Wolfgang Goethe. Was reizt Fischer an der Figur?

Des Pudels Kern - Wie geht man an ein so bekanntes Stück wie „Faust I“ heran?

Eisleben/MZ - Es ist ein Klassiker, der Ulrich Fischer schon sein ganzes Theaterleben lang begleitet. Während des Studiums an der Leipziger Theaterhochschule „Hans Otto“ von 1981 bis 1986 seien er und seine Kommilitonen in einem Semester in der DDR herumgereist, um an verschiedenen Theatern „Faust“-Inszenierungen zu sehen und zu vergleichen. Das berühmte Werk von Johann Wolfgang Goethe sei damals in Leipzig, Weimar, Schwerin und Meiningen gespielt worden.