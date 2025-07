Schwimmevent am Süßen See „Der See ruft“ 2025: Aseleben schwimmt für den guten Zweck

Wenn am 16. August die Schwimmer in den Süßen See steigen, geht es um weit mehr als Sport. „Der See ruft“ ist längst mehr als nur ein Event. Doch in diesem Jahr fehlt eine zentrale Figur. Warum Schwimmstar Paul Biedermann nicht mehr mitmacht, was ihn trotzdem mit dem Event verbindet – und welche bewegenden Geschichten hinter der Aktion stecken.