In den Osterferien laden die Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld wieder Kinder und Jugendliche ein, sich kreativ mit dem Thema Ostern auseinander zu setzen.

Das ist das Osterferienprogramm der Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld

„Bei uns ist alle Tage Ostern“ heißt es in den Ferien im Museum Luthers Sterbehaus in Eisleben.

Eisleben/Mansfeld/MZ/SBU - Die Kulturellen Bildungen der Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld laden Kinder und Jugendliche in den am 3. April beginnenden Osterferien wieder zu kreativen Mitmachprogrammen ein.

›› Anmeldungen für Eisleben unter Tel. 03475/7 14 78 23 oder E-Mail an [email protected]; für Mansfeld unter Tel. 034782/9 19 38 13 oder Mail an [email protected]

Im Museum Luthers Sterbehaus in Eisleben, Andreaskirchplatz 7, heißt es vom 3. bis 5. April „Bei uns ist alle Tage Ostern“. Jeweils ab 10 Uhr gehen die jungen Teilnehmenden in zwei Stunden den Osterfeiertagen selbst auf den Grund, um Antwort auf die Fragen zu finden: Warum feiern wir eigentlich Ostern und weshalb schenken und verstecken wir buntbemalte Ostereier? Im Anschluss wird es dann kreativ: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann ihre ganz individuellen Ostergeschenke herstellen, teilen die Luthermuseen mit.

Osterwerkstatt geöffnet

In Luthers Elternhaus in Mansfeld, Lutherstraße 29, öffnet vom 3. bis 6. April dagegen die Osterwerkstatt. Auch hier darf gebastelt werden: „Mit den Osterfeiertagen hält der Frühling endlich Einzug und mit ihm die Zeit, auch das Zuhause mit fröhlichen und frischen Farben zu dekorieren und sich auf die Osterzeit einzustimmen“, erklärt Nina Mütze, Pressesprecherin der Luthermuseen.

Deshalb wird in den vier Tagen, jeweils ab 10 Uhr, von den Teilnehmenden ein Bechernest hergestellt und anschließend mit farbenfrohen Inhalten befüllt. Worum es sich dabei handelt? „Einfach überraschen lassen“, rät Mütze.

Die Teilnahme kostet sowohl in Eisleben als auch in Mansfeld vier Euro pro Person.