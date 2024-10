In Hettstedt wird erneut zur Putz-Aktionswoche aufgerufen, Sammler von Münzen und Briefmarken kommen am Sonntag auf ihre Kosten und in Röblingen wird in der Festscheune gefeiert. Dies und mehr ist am Wochenende im Mansfelder Land los.

Das ist am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Bereits im Frühjahr packte Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos, re. im Bild) gemeinsam mit einigen Stadträten beim Frühjahrsputz in der Kupferstadt mit an.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Am Samstag wird zum Herbstzauber auf das Gelände des Schmid-Schachtes geladen, in Benndorf kommen Eisenbahnfans auf ihre Kosten, anlässlich des Welthospiztages lädt das Annen-Hospiz in Eisleben zum Tag der offenen Tür ein und noch viel mehr kann am Wochenende im Mansfelder Land unternommen werden. Hier die Termine im Überblick:

Gemeinsam für eine saubere Stadt

Hettstedt: Erneut ruft die Stadt Hettstedt zur Herbst-Putzaktion „Sauberes Hettstedt“ auf. Vom 11. bis 18. Oktober sind alle Bürger angesprochen, sich an der Mitmachaktion zu beteiligen und für eine saubere Stadt zu sorgen, teilt Stadtsprecherin Christin Saalbach mit.

Bereits seit 2019 findet die Putzwoche zweimaljährlich - einmal im Frühjahr und einmal im Herbst - statt und wurde von Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) eingeführt. Dabei sind in den vergangenen Jahren bereits jede Menge Müll und Unrat zusammengekommen.

Neben unzähligen Säcken voll Verpackungsmüll und Flaschen waren auch schon Autoreifen, Sanitärobjekte und Matratzen unter den Fundobjekten. Vor allem in den Bereichen rund ums Maschinen-Denkmal, im Walzwerk-Hölzchen, am Tonloch oder dem Stadtpark sammelt sich immer wieder Müll an.

Als offizieller Beginn der neuen Herbstputz-Woche soll eine gemeinsame Müllsammelaktion am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 12 Uhr dienen. Der Bürgermeister hat dazu die Stadträte Hettstedts eingeladen, es können sich aber auch alle Bürger daran beteiligen. Treffpunkt ist der Platz am Netto-Markt im Hettstedter Kirschweg. Bereits im Frühjahr rief Fuhlert zu einer solchen gemeinsamen Aktion auf, bei der sich aber am Ende nur drei von 27 Stadträten beteiligen, wie Fuhlert im Nachgang bedauerte.

Dafür hätte Schulen, Vereine, Bürger und Firmen an den restlichen Sammeltagen jede Menge Müll zusammengetragen, lautete das Fazit aus der Frühjahrsaktion.

Für die Entsorgung des gesammelten Mülls während der Putzwoche bittet der Bürgermeister darum, die Möglichkeiten im privaten Hausmüll zu nutzen. Bei größeren Sammelaktionen, zum Beispiel bei Vereinen oder Schulklassen, können Müllsäcke bei der Stadt geholt und eine Abfuhr des Mülls abgestimmt werden, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Darin wird auch auf die Verlosung im Zusammenhang mit der Putzwoche aufmerksam gemacht.

Wie in jedem Jahr gibt es nämlich im Anschluss etwas zu gewinnen. Diesmal spendiert der Heimatverein Stadt Hettstedt Gutscheine im Wert von 60 Euro, die zu „Advent in den Kupferhöfen“ eingelöst werden können.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, der muss sich, seinen Verein, seine Schulklasse oder seine Gruppe im Zeitraum der Putzaktion während des Einsatzes fotografieren und das Ganze dann mit einem entsprechenden Formular bei der Stadt abgeben. Das Teilnehmerformular selbst findet man auf der Homepage der Stadt.

Einsendeschluss für die Anmeldung zur Verlosung ist der 30. Oktober. Der Gewinner wird Mitte November bekanntgegeben. Kontakt zur Stadtverwaltung gibt es unter: www.hettstedt.de

Herbstzauber auf dem Schmid-Schacht

Helbra: Der Förderverein Schmid-Schacht Helbra lädt am Samstag, 12. Oktober, zum Herbstzauber auf das Gelände des Schmid-Schachtes, An der Hütte 2, ein. Ab 15 Uhr wird es unter anderem einen kleinen Bergaufzug, Lagerfeuer, Blasmusik mit dem Klostermansfelder Musikverein, Auftritte von Trude & Hilde sowie einer Tanzgruppe, Musik mit DJ Alf im Festzelt sowie ein Feuerwerk geben. Für Verpflegung ist mit unter anderem Grillen und Glühwein gesorgt, kündigt der Verein an. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze sind ebenfalls vorhanden.

Fahrten mit historischen Loks

Benndorf: Zum Eisenbahnwochenende lädt die Mansfelder Bergwerksbahn am Samstag und Sonntag nach Benndorf, Hettstedt und Vatterode ein. Eisenbahnfans dürfen sich unter anderem auf die Heeresfeldbahnlokomotive 99 4652, eine Schlepptenderlokomotive von 1941, als Gastlok freuen. Ebenfalls im Einsatz: die Diesellok 33 (V10C) und die Dampflok 11 der MBB. An der Kupferkammerhütte Hettstedt gibt es zudem ein Oldtimertreffen und eine Modellbahnausstellung. An beiden Tagen findet ab 10 Uhr ein Oldtimerfrühschoppen am Lokschuppen statt.

Münzen und Briefmarken tauschen

Hettstedt: Die Hettstedter Münzfreunde und der Hettstedter Briefmarkenverein laden am Sonntag, 13. Oktober zur mittlerweile 62. Großtauschbörse für Numismatiker und Philatelisten nach Walbeck ein. Im Kultursaal des Dorfgemeinschaftshauses, Klosterstraße 7, werden wieder Händler und Sammler aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und weiteren Bundesländern Münzen, Medaillen, Geldscheine, Briefmarken und Postbelege anbieten. Die Börse findet zwischen 9 und 14 Uhr statt, teilen die Vereine mit.

Party-Doppelpack in der Festscheune

Röblingen: Gleich zu zwei Partys lädt die Tanzetage Halle am Wochenende in die Festscheune in Röblingen ein. Bereits am Freitag dürfen sich ab 19 Uhr alle Standardtänzer einfinden, um ihr Können in Tänzen von Cha-Cha über Foxtrott, Tango und Samba bis zum Walzer unter Beweis zu stellen. Am Samstag findet dann eine Ü-30-Party statt. DJ Holm Hansen wird ab 21 Uhr Musik aus den Charts sowie den 80ern, 90ern und 2000ern auflegen. Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf im „Fenerbahce-Eck“ oder bei Schreibwaren Waligora in Röblingen.

Annen-Hospiz öffnet Türen

Eisleben: Anlässlich des Welthospiztages am Samstag, 12. Oktober, lädt das Annen-Hospiz Eisleben zu einem Tag der offenen Tür ein. Zwischen 10 und 14 Uhr wird es in der Halleschen Straße 46 unter anderem eine Buchlesung mit Juliane Uhl, einen Auftritt der„Dance Devils“, Präventionsberatung mit der Polizei, Live-Malerei, einen Bücher- sowie einen Kuchenbasar und eine Gulaschkanone geben, heißt es in einer Ankündigung.

Kinoabend in der Ulrichskirche

Hornburg: Am Samstag, 12. Oktober, findet in der Hornburger Ulrichskirche ein Kinoabend statt. Wie der Förderverein Kirche St. Ulrich Hornburg ankündigt, wird der Verein „Kino009“ Eisleben ab 19 Uhr den Dokumentarfilm „Zeitsichten-Eisleben-Zeitgeschichten“ zeigen. Der Eintritt ist frei, um Spende zum Erhalt der Kirche wird gebeten.

Kabarettabend im Zuckerhut

Hettstedt: Zu einem weiteren Kabarettabend wird am Samstag, 12. Oktober, in den Kunstzuckerhut Hettstedt eingeladen. Ab 19 Uhr wird Ralph Richter aus Wittenberg mit seinem Programm „Gefallsdatum abgelaufen“ auf der Bühne stehen. Der Eintritt kostet 15 Euro, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr, teilt der Zuckerhutverein mit. Karten können unter Tel. 03476/20 16 48 oder aber online unter www.kunstzuckerhut.de vorbestellt werden.

Männerchor singt in Jakobikirche

Hettstedt: Am Sonntag, 13. Oktober, gibt der Männerchor Wippra gemeinsam mit dem „Brass Collegium Dessau“ ein Konzert in der Jakobikirche in Hettstedt. Unter dem Motto „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ wird ab 17 Uhr der Chor Stücke der „Comedian Harmonists“ aufführen, während das Blechbläserquintett Stücke von Bach, Weill oder Schostakowitsch präsentieren wird. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Börse für Aquarianer

Sangerhausen: Seine nächste Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse führt der Aquarien-Terrarien-Verein „Seerose“ Sangerhausen am Sonntag, 13. Oktober, in Sangerhausen durch. In den Räumen der Jugendeinrichtung „Happy Go“, Am Rosengarten 2, werden zwischen 9 und 12 Uhr neben Guppys, Platys und Co. auch Salmler und Barben sowie eine Auswahl verschiedener Wasserpflanzen angeboten. Parkmöglichkeiten bestehen auf den Parkplätzen am Rosarium (kostenpflichtig) und rund um die Örtlichkeit, teilt der Verein mit.