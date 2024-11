Das ist am ersten Adventswochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Symbolfoto - Auf den Dörfern in Mansfeld-Südharz gibt es am ersten Adventswochenende zahlreiche weihnachtliche Veranstaltungen.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Die Weihnachtsmarktsaison startet endlich – auch auf dem „flachen Land“, wo diese Märkte teilweise liebevoll organisierte „Eintagsfliegen“ sind. Sie bekommen heute auf unserer Wochenendvorschauseite einen Überblick über alle Märkte und adventlichen Veranstaltungen, deren Termine der MZ vorliegen.

Weihnachtsmarkt in Benndorf

Auf dem Festplatz in der Siedlung ist in Benndorf für die beiden Wochenendtage der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Los geht es jeweils um 15 Uhr. Der Partychor „MSHsingt“ eröffnet das bunte Markttreiben.

Adventskreativmarkt in Eisleben

Am Sonnabend findet im Eisleber Bahnhof erneut ein Adventskreativmarkt statt. Zwischen 10 und 16 Uhr zeigen Aussteller aus dem Mansfelder Land in der Veranstaltungshalle ihre kreativen Werke, von Papierkunst, Keramik, Fliesen- und Acrylmalerei, Klöppelspitze bis zum Comic, kündigt Veranstalterin Maria Rauchfuß an. Für Verpflegung ist mit der Gulaschkanone der Gaststätte „Weißer Hirsch“ aus Ziegelrode gesorgt.

Advent in den Höfen in Friesdorf

Advent in den Höfen steht an diesem Wochenende im Mansfelder Ortsteil Friesdorf auf dem Programm. Die Veranstalter erwarten ihre Gäste am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Die Wipperliese fährt auch dreimal am Tag vor.

Weihnachtsmarkt in Gorenzen

Am Sonnabend findet in Gorenzen der jährliche Weihnachtsmarkt statt. In der Ausstellungshalle sowie im Gemeindehaus und auf dem Hof vor dem Gemeindehaus werden ab 15 Uhr neben vielen Ständen auch ein Kinderkarussell und ein Besuch des Weihnachtsmannes auf die Gäste warten. Bereits um 14 Uhr findet in der St. Laurentiuskirche ein Adventskonzert des Regionalchores aus Eisleben statt.

Adventsmarkt des Kolping-Berufsbildungswerks

Das Kolping-Berufsbildungswerk lädt am Sonnabend zu seinem jährlichen Adventsmarkt ein. Eröffnet wird er um 11.30 Uhr in der Halle der Nationen, wo zahlreiche Verkaufsstände zum Stöbern und Genießen einladen. Ab 13 Uhr wird zudem ein Unterhaltungs-und Kulturprogramm mit Auftritten des Kolpingorchesters Mansfelder Land sowie Chören und Tanzgruppen aus der Region geboten. Für junge Besucher gibt es zudem ein Karussell und ab 14 Uhr einen Besuch vom Weihnachtsmann, kündigt Pressesprecherin Christina Schumann an.

Einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt veranstaltet die Evangelische Grundschule „Martin Luther“ in Hettstedt bereits am Freitag - zwischen 15 und 18 Uhr in der Beethovenstraße 1.

Kunsthof Molmerswende öffnet seine Türen

Am ersten Adventswochenende öffnen der Kunsthof Molmerswende und das Landhaus Liwet wieder für Besucher. Am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr können die Keramik von Silke Becker und die Verkaufsausstellung des Vereins Liwet im Saal des Landhauses besichtigt werden, heißt es in einer Ankündigung.

Glühweinfest in Rothenschirmbach

Zu einem Glühweinfest lädt der Verein „Wir für Rothenschirmbach“ am Samstag, 30. November, ein. Dieses findet ab 15 Uhr in der Autobahnkirche Rothenschirmbach statt und wird von einem Weihnachtskonzert mit Kantorin Ella Reiter begleitet. Neben Glühwein wird es auch Würstchen, Tee und Kekse geben, kündigt der Verein an.

Weihnachtsmarkt in Thondorf

Zu einem kleinen Weihnachtsmarkt laden die Thondorfer Dorffreunde am Sonntag ein. Dieser findet auf dem ehemaligen Sportplatz von Thondorf statt und beginnt um 17 Uhr. Für ausreichend Verpflegung und Getränke sei gesorgt, kündigen die Dorffreunde an.

Glühweinfest in Ziegelrode

Das Glühweinfest des Ziegelröder Spielmannszuges auf dem festlich geschmückten Dorfplatz in Ziegelrode beginnt am Sonnabend um 15 Uhr.

Wo gebastelt und gesungen wird

In Volkstedt singt der Frauenchor auf dem dortigen Weihnachtsmarkt am Sonnabend. Er wird ab 14 Uhr zu hören sein. Am Sonntag findet das alljährliche Adventskonzert in der Volkstedter Kirche unter Mitwirkung des Ziegelröder Männerchores statt. Beginn ist 15 Uhr.

In Hettstedt gibt es am Sonntag um 15 Uhr in der St. Jakobikirche ein Konzert mit Dilian Kushev. Der mehrfach ausgezeichnete Sänger wird Stücke wie „Ave Maria“, „Hallelujah“, „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Leise rieselt der Schnee“ präsentieren.

In Dederstedt wird am Sonnabend mit dem Kinder- und Jugendverein gebastelt – und zwar ab 15 Uhr im Sportlerheim.

In Röblingen singt am Sonnabend ab 18 Uhr in der Stephani-Kirche der Gospelchor „Salttown Voices“. Der Eintritt kostet zehn Euro.

In Osterhausen gibt es am Sonntag in der Kirche eine musikalische Andacht. Ab 14 Uhr werden der Kirchenchor, der Männerchor Osterhausen und der Flötenkreis auftreten. Anschließend wird passend zum ersten Advent zu Kaffee, Glühwein, Kuchen und Stolle eingeladen.

In Helbra lädt der Singverein am Sonnabend zu seinem ersten Konzert der Weihnachtszeit ein. Um 17 Uhr geht es in der evangelischen Kirche in Helbra los. Im Anschluss wird zu Speis und Trank eingeladen.

Abfischen am Kerner See

Seeburg: Der Fischerhof am Kernsersee lädt gleich zweimal zum traditionellen Abfischen ein. An diesem Sonnabend findet die erste Runde statt. Schon mal zum Vormerken: Die zweite Runde dann am 14. Dezember. Jeweils ab 10 Uhr kommt das große Zugnetz zum Einsatz, mit dem vor allem Karpfen für Weihnachten und Silvester gefangen werden. Für das leibliche Wohl ist mit Backfisch und Fischbrötchen gesorgt, heißt es in einer Mitteilung.

Glöckchenskat im Bauernstein

In Erdeborn wird am Wochenende wieder Skat gespielt. Zum 17. Mal findet am Sonntag das „Glöckchenskat“-Turnier statt. Zum zweiten Mal wird dieses in der Gaststätte „Zum Bauernstein“ in Erdeborn, Am Bauernstein 4, ausgetragen. Es werden zwei Serien zu 48 bzw. 36 Spielen nach den Regeln des Deutschen Skatverbandes gespielt. Die Startgebühr beträgt zehn Euro pro Teilnehmer und wird zu 100 Prozent als Preisgeld ausgeschüttet. Zusätzlich wird ein Euro pro Teilnehmer als Kartengeld erhoben. Das Turnier beginnt um 10 Uhr.

Konzert der Musikschule

Eisleben: Das Weihnachtskonzert der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz „Carl Christian Agthe“ wird am Sonntag um 15 Uhr im Theater in Eisleben gegeben. Es werden das Gesangsensemble, das Jugend-Akkordeonensemble, das Akkordeonorchester „Im Tacct“, die Jazzband, ein Jazz-Quintett sowie das Blasorchester zu erleben sein. Ergänzt wird all dies durch solistische und kammermusikalische Darbietungen auf dem Klavier, der Violine, dem Akkordeon, der Gitarre und auf unterschiedlichen Blasinstrumenten.

Worrystone für den guten Zweck

Eisleben: An diesem Freitagabend gibt es ab 20 Uhr ein Benefizkonzert für den Verein zur Förderung krebskranker Kinder. Es spielt die Irish-Folk-Band Worrystone. Einlass ist ab 19 Uhr.

Jugendmusik mit den Lions

Hettstedt: Zu seinem traditionellen Singen lädt der Lions Club Hettstedt an diesem Freitag in die Kupferstadt ein. Ab 18.30 Uhr werden junge Musiker vom Humboldt-Gymnasium und aus der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz „Carl Christian Agthe“ gemeinsam in der St.-Jakobi-Kirche musizieren.

Ausstellung mit Krippen

Hettstedt: Zahlreiche Kruppen aus verschiedenen Ländern und Regionen werden ab 30. November wieder in der Gangolfkirche in Hettstedt zu sehen sein. Eröffnet wird die Krippenausstellung am 30. November zwischen 16 und 18 Uhr und ist anschließend mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen, teilt der Vorstand des Gangolfvereins mit.

Frauen zur Reformation

Eisleben: Am Sonnabend findet ein weiterer Vortrag in der Reihe „Museum nach Feierabend“ der Luthermuseen in Eisleben statt. Unter dem Titel „Frauen zur Zeit der Reformation“ wird Referentin Kathrin Rühlemann ab 16 Uhr im Museum „Luthers Sterbehaus“ in Eisleben, Andreaskirchplatz 7, die Gräfin Margareta, Regentin der Herrschaft Mansfeld-Hinterort, näher beleuchten.

Rituale im Elternhaus

Mansfeld: Zu einem kreativen Familiennachmittag laden die Luthermuseen am ersten Adventssonntag nach Mansfeld in „Luther Elternhaus“ ein. Unter dem Titel „Rituale und Kreativität in der Adventszeit“ wird ab 14 Uhr zum Mitmachen aufgerufen. So wird unter anderem passend zum ersten Advent Zuckergebäck wie zu Luthers Zeiten und historischer Weihnachtsbaumschmuck hergestellt.