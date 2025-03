Hettstedt/MZ. - Das Interesse an der Jagd hält in Mansfeld-Südharz weiter an. „Der Run ist ungebrochen“, sagte Steffen Engelmann, Kreisjägermeister und Vorsitzender der Jägerschaft Sangerhausen, im Gespräch mit der MZ. Damit setze sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort. „Unsere Jagdschulen haben guten Zulauf“, so Engelmann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.