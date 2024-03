Eisleben/MZ. - Die Darter aus Eisleben können jetzt durchatmen: Denn endlich haben sie den Freiraum, den sie für ihren Sport benötigen. Was allerdings nicht heißen soll, dass die „Mansfelder Wickelschlacken“ sich in ihrer ehemaligen Trainingsstätte im Breiten Weg nicht wohlgefühlt hätten: „Aber die Räume waren für uns einfach zu klein“, sagt Matthias Fiedler.

Bisher nur ein Raum mit sechs Dartsscheiben

Wenn man es genau nimmt, hatten die Darts-Spieler der Lutherstadt dort nur einen Raum mit sechs Scheiben, in welchem die 40 Mitglieder trainieren konnten. Zwar waren auch dort Wettkämpfe möglich, „aber jetzt sind die Bedingungen einfach ideal“, findet Fiedler, der zugleich froh darüber ist, „dass wir genau zu unserer Meisterschaft mit dem Umbau der neuen Räumlichkeiten fertig geworden sind“.

„Bis auf die letzte Sekunde halfen alle mit, dass das Turnier in der Querfurter Straße 6A stattfinden konnte“, erzählt Vereinsvize Nico Hellmuth, dessen Familie – Mutter, Oma und Tochter Laura – mithalf und putzte, um die Räumlichkeiten startklar für das Turnier am letzten Sonntag zu haben.

Sponsoren greifen dem Verein unter die Arme

Seit dem 1. Dezember hatte der Verein die neuen Räumlichkeiten in der Querfurter Straße in Eigeninitiative umgebaut und aus den kargen Wänden eine Spielstätte geschaffen. „Was die Vereinsmitglieder dort geleistet haben, ist enorm“, drückt Fiedler seinen Dank aus und meint damit vor allem Thomas Ludwig, Nico Hellmuth, René Scheffler sowie Maik und Mandy Hahn, denn diese fünf haben nicht nur all ihre Freizeit in den letzten Monaten für den Umbau genutzt, sondern auch Urlaubstage für die komplett neue Trainingsstätte geopfert.

Doch der Umbau wäre nicht ohne Sponsoren und Geldgeber möglich gewesen. „Der Verein ist kontinuierlich gewachsen und engagiert sich im Nachwuchsbereich. Das ist ehrenwert und deshalb unterstütze ich den Verein finanziell“, sagt Ronny Grohs, einer der Hauptsponsoren, der sich Sonntag den ersten Wettkampf live anschaute. Und auch Susann Albrecht, Förderin des 1. Eisleber Dartsvereins, drückte dem Team beim Turnier die Daumen.

„Mansfelder Wickelschlacken“ setzt sich für Inklusion ein

Von den Wänden bis hin zum Boden wurde alles erneuert. Und statt ehemals sechs Dartscheiben hängen jetzt sieben Boards plus eine höhenverstellbare Inklusionsscheibe an den Wänden. Inklusionsscheibe deshalb, weil der Verein für Inklusion steht und mehrere körperlich beeinträchtigte Spieler in seinen Reihen hat.

„Bei uns ist jeder herzlich willkommen“, macht Vereinsmitglied Thomas Ludwig noch einmal aufmerksam, denn seit Bestehen des Vereins im Jahr 2019 engagieren sich die „Mansfelder Wickelschlacken“ für Menschen mit Handicap, bieten ihnen ein sportliches Zuhause und unterstützen auch jährlich die Spendenaktion für krebskranke Kinder von Nadine Haak und den Neudorfer Narren.

Wie glücklich sie mit dem neuen Vereinsheim sind, konnte man am Sonntag beim ersten ausgetragenen Turnier sehen, denn auch die Dartsspieler vom 1. Giebichensteiner Dartverein gratulierten den „Mansfelder Wickelschlacken“ zu ihrer neuen, modernen Anlage.

›› Info: Die knapp 40 Mitglieder des Vereins treffen sich montags von 17 bis 20 Uhr zum Techniktraining, mittwochs ab 16 Uhr findet das Jugendtraining statt. Mittwoch und Freitag feilen die Erwachsenen von 17 bis 22 Uhr an ihrer Wurfsicherheit.