Corona-Krise trifft Großbäcker: Aryzta schließt Anlagen und streicht Stellen

Eisleben - Nach Kurzarbeit im ersten Lockdown und Werksschließungen wird auch im Hauptwerk in Eisleben gekürzt. Dabei kommt es zum Stellenabbau.

Die Belegschaft des Großbäckers Aryzta in Mitteldeutschland kommt nicht zur Ruhe: Nach Kurzarbeit im Frühjahr und zwei Werksschließungen in diesem Jahr werden nun auch einige Stellen im Hauptwerk in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gestrichen.

Vier Linien bei Aryzta sind wegefallen

Der Back-Standort in Eisleben ist über Jahre gewachsen und besteht aus sieben Werken. In den bereits in den 90er Jahren gebauten Werken zwei und drei wurden laut Geschäftsführer Heiko Gerling im Jahr 2019 die Zahl der Produktionslinien von elf auf sieben reduziert. Das hat jetzt auch Folgen für die Beschäftigten.

Fest steht bereits, dass Stellen abgebaut werden sollen. Gerling spricht von einer Zahl im „unteren zweistelligen Bereich“. Nach MZ-Informationen könnten es 30 bis 40 Jobs sein. Bei insgesamt 2.000 Mitarbeitern am Standort geht Gerling davon aus, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden können. Schließlich gebe es immer eine gewisse Fluktuation, so der Firmenchef.

Auch ein Wechsel in andere Werke sei eine Option. Nach Firmenangaben handelt es sich um eine längerfristig geplante Maßnahme, die durch die Corona-Krise beschleunigt wurde.

Schließungen kleinerer Backwerke in Mansfeld und Artern

Es ist allerdings nicht die erste Veränderung, auf die sich die Aryzta-Mitarbeiter in den vergangenen Monaten einstellen mussten. Bereits im vergangenen Jahr gab das Unternehmen die Schließung der kleineren Backwerke in Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit 180 Mitarbeitern und Artern (Thüringen) mit 25 Mitarbeitern bekannt.

„Die Verlagerung der Produktion unter anderem von Plunder und Croissant aus Artern und Mansfeld nach Eisleben wurde im August und September abgeschlossen“, so Gerling. Kündigungen gab es nicht. „Wir haben alle Mitarbeiter übernommen und ihnen gleichwertige Stellen in Eisleben angeboten, die auch angenommen wurden“, erklärt der Standortchef. Dadurch wurde die Effizienz gesteigert und das deutsche Hauptwerk noch größer.

Aryzta in Eisleben gehört zu den größten Backbetrieben Deutschlands

Mit 2.000 Mitarbeitern gehört der Aryzta-Standort bereits zu den größten Backbetrieben Deutschlands. Das Unternehmen, das Teil des Schweizer Backkonzerns Aryzta ist, stellt Tiefkühlbackwaren unter anderem für große Einzelhändler, Hotels und Gastronomie her. In den Supermärkten werden die Brötchen, Croissants und Baguettes dann nur noch aufgebacken. Die Schweizer Mutter muss wegen einer schnellen Expansion einen hohen Schuldenberg abtragen, seit Jahren laufen daher im Konzern Sparprogramme.

Die Corona-Pandemie traf Aryzta in Mitteldeutschland laut Gerling im Frühjahr „dramatisch, insbesondere natürlich bedingt durch den Lockdown und die damit verbundenen Ausfälle in Hotellerie, Gastronomie und Catering“. Zeitweise ging der Absatz den Angaben zufolge um 40 Prozent zurück, die Hälfte der Mitarbeiter war zeitversetzt in Kurzarbeit. Nach dem Lockdown hat sich das Geschäft erholt.

Erneut Kurzarbeit angemeldet

Die einmonatige Schließung von Hotels und Gaststätten seit Montag trifft Aryzta nun wieder. „Aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr und der damals, oft gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiteten Lösungen, glaube ich, dass der Einfluss auf unser Gesamtgeschäft geringer sein wird“, sagt Gerling. Vieles hänge aber auch davon ab, wie lange der neuerliche Lockdown dauere. Allein zur Karnevalssaison werden in Eisleben 250 Millionen Berliner Pfannkuchen produziert.

Aryzta hat vorsorglich bei der Arbeitsagentur wieder Kurzarbeit angemeldet. Wie viele Mitarbeiter diesmal betroffen sind, ist derzeit allerdings noch nicht entschieden. (mz)