Am Sonntag findet der Spaziergang auf dem Lutherweg in Eisleben statt, in Polleben feiert der Förderverein sein 30-jähriges Bestehen, in Helfta und Helbra gibt es Chorkonzerte - dies und vieles mehr ist am Wochenende im Mansfelder Land los.

Eisleben/MZ. - Am Sonntag wird zum 19. Mal zum beliebten Spaziergang auf dem Lutherweg in Eisleben eingeladen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf mehrere Chöre, Orgelmusik und ein Fanfarenkonzert freuen. Was neben dieser Veranstaltung sonst noch im Mansfelder Land los ist:

Spaziergang auf dem Lutherweg in Eisleben

Eisleben: Auch in diesem Jahr sind beim Spaziergang auf dem Lutherweg in Eisleben wieder Wunder zu entdecken. Nachdem es in den vergangenen Jahren zum Beispiel um „Wunder vor der Haustür“ oder die „Wunderbare Welt der (W)orte“ ging, steht die mittlerweile 19. Ausgabe der Veranstaltung am Sonntag, 25. August, unter dem Motto: „Wunderbare Welt der Klänge“. Die Lutherstadt Eisleben, der Evangelische Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, die Luthermuseen, die Tourist-Information und die Lebenshilfe Mansfelder Land laden dazu herzlich ein.

Zum Auftakt wird um 14 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Petri-Pauli-Kirche gefeiert – musikalisch unterstützt vom Eisleber Spatzenchor. Gegen 14.45 Uhr wird die Kaffeetafel in der Petrikirche eröffnet. Der gemeinsame Spaziergang beginnt dann um 15.30 Uhr mit musikalischer Begleitung durch den Fanfarenzug der BuSG Aufbau Eisleben.

Erste Station wird der Seminarhof an der Malzscheune sein. Dort wird allerdings nicht die ursprünglich angekündigte Trommelgruppe „Taktlos“ die Gäste begrüßen, sondern der Chor der Lebenshilfe. Auf dem Hof von Luthers Geburtshaus wird Gisela Hutschenreuther einen kurzen, amüsanten Vortrag in Mansfelder Mundart zum besten geben. Durch die Lutherstraße geht es vorbei an den „Ohrenweiden“ und durch die Glockenstraße zum Marktplatz. Hier wird das traditionelle Gruppenfoto am Lutherdenkmal aufgenommen.

In der St.-Andreas-Kirche erklingt ein kurzes Orgelkonzert. Danach geht es weiter durch den Vikariatsgarten zum Museum Luthers Sterbehaus, wo der Volkstedter Frauenchor die Gäste unterhalten wird. An der Alten Bergschule in der Sangerhäuser Straße wird es ein kleines Quiz für alle Spaziergänger geben. Der Fanfarenzug der BuSG Aufbau Eisleben gibt anschließend ein kurzes Platzkonzert auf den Stadtterrassen. Von dort können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Annenkirchplatz laufen. Dort spielen zum Ausklang des Spaziergangs ab 18 Uhr Gregor Majewski und Band.

In der Stadtbibliothek werden am Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr Spiel und Spaß geboten.

In die wunderbare Welt der Klänge kann man sich bereits am Samstag, 24. August, entführen lassen. Ab 17 Uhr findet in der St.-Andreas-Kirche wieder das Konzert am Vorabend des Lutherwegspaziergangs statt. Unter dem Titel „Erfreute Zeit“ erklingen die Kantaten „Te Deum laudamus“ von Georg Friedrich Händel und „Erfreute Zeit im neuen Bunde“ von Johann Sebastian Bach sowie eines der bekanntesten geistlichen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, die „Krönungsmesse“.

Als Solisten sind Sara Mengs (Sopran), Dorothea Zimmermann (Alt), André Khamasmie (Tenor), Tobias Mengs (Bass) und Ralf Mielke (Flöte) zu erleben. Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Ennenbach musizieren die Kantorei Eisleben und das Mitteldeutsche Kammerorchester.

Der Lutherweg ist seit 2007 als ein Projekt im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Stadtumbau entstanden. Er verbindet authentische und inszenierte Orte, die sich auf Martin Luther beziehen. Stationen sind die Petrikirche, der Schöpfungsgarten am Luther-Archiv (Luther und die Schöpfung), Luthers Geburtshaus mit Eislebenhof, die Ohrenweiden (Luther und die deutsche Sprache), die Showfenster (Luther und die Festkultur),

„Im Anfang war das Wort“ (Luther und die Medienrevolution), der Markt, die Andreaskirche mit der Wortbank, Luthers Sterbehaus und der Vikariatsgarten (Luther und die Aufklärung), die Stadtterrassen und die Annenkirche. 2006 lud die Stadt erstmals zu einem Spaziergang ein, um Ideen für den geplanten Lutherweg zu sammeln. Seitdem findet immer Ende August der Lutherweg-Spaziergang statt.

Förderverein Polleben wird 30

Polleben: Das 30-jährige Bestehen des Fördervereins St.-Stephanus-Kirche Polleben wird am Sonntag, 25. August, gefeiert. Der Verein und die evangelische Kirchengemeinde Polleben laden gemeinsam zu einem Sommerfest ein. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Festandacht und einem Konzert mit dem Benndorfer Gospelchor in der Kirche. Anschließend spielt die Band „Blue Wing“. Außerdem gibt es Spiele und Spaß, eine Hüpfburg sowie kulinarische Köstlichkeiten, so eine Ankündigung des Fördervereins und der Kirchengemeinde.

Chor tritt gleich zweimal auf

Helfta/Helbra: Gleich zwei Konzerte an einem Tag gibt der Kammerchor „Convivium Musicum“ aus Halle am Sonntag im Mansfelder Land. Unter dem Titel „Wunder und die Ordnung der Natur“ werden zunächst um 15 Uhr in der Klosterkirche in Helfta und um 17 Uhr in der Katholischen Kirche St. Barbara in Helbra Werke von Brahms, Williams, Distler und anderen aufgeführt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, um eine Spende wird gebeten, heißt es in einer Ankündigung.

Literatur und Musik im Schloss

Wiederstedt: Zu einem literarisch-musikalischen Programm wird am Sonntag nach Wiederstedt eingeladen. Im Novalis-Museum im Schloss Oberwiederstedt wird Hans-Henning Schmidt vom „Literatainment Halle“ unter dem Titel „Mir scheint der Vogel hat Humor“ heitere Gedichte und Geschichten von Wilhelm Busch über Christian Morgenstern bis Brecht rezitieren. Musikalisch begleitet wird Schmidt dabei vom Trio „Take drive“ aus Halle. Der Eintritt kostet zehn Euro, um Anmeldung (Telefon 03476/85 27 20/25) wird gebeten.

Zum Staunen und Mitfliegen

Allstedt: Tollkühne Leute in fliegenden Kisten können am Wochenende wieder beim Flugplatzfest auf dem Fliegergelände im Wald bei Allstedt bestaunt werden. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Besucher können dabei auch selbst zu Rundflügen abheben – als Passagiere in einer Cessna, einer Beach 77 oder im Helikopter. Außer allerlei Flugtechnik gibt es auch wieder alte Militärfahrzeuge, Modellflieger und Modellautos sowie eine Stuntshow zu sehen. Der Eintritt ist frei, lediglich fünf Euro Parkgebühr werden erhoben.

Einblicke in die Schwertkunst

Mansfeld: Zu einem Workshop laden die Luthermuseen an diesem Sonntag ins Museum Luthers Elternhaus nach Mansfeld ein. Ab 14 Uhr gibt die historische Fechtschule „Pax et Codex“ aus Halle unter dem Titel „Gut gerüstet – Ausrüstung und Kampf zur Zeit des Bauernkriegs“ Einblicke in die Schwertkunst. Der Workshop ist Bestandteil der Aktionsreihe „Lebenswelten 1525!“, dauert gut zwei Stunden und kostet zehn Euro pro Gruppe (max. vier Personen, zzgl. Materialkosten).

Info: Anmeldung unter 034782/9 19 38 13 oder E-Mail an [email protected]

Rum und Musik im Zuckerhut

Hettstedt: Zum Abschluss des diesjährigen Sommer-Open-Airs im Kunstzuckerhut Hettstedt wird zu einem speziellen Event geladen. Der Freitag wird „Ein Abend im Kosmos des Rums!“, bei dem ab 19 Uhr verschiedene Rum-Sorten verkostet werden können und Wissenswertes rund um das Getränk vermittelt wird. Livemusik gibt es an diesem Abend natürlich auch - und zwar von Gregor Majewski und Band. Der Eintritt kostet 15 Euro, teilt der Zuckerhutverein mit.

Info: Karten können unter Tel. 03476/20 16 48 oder unter www.kunstzuckerhut.de vorbestellt werden.

Sommerkino im Jugendhaus

Helbra: Am Freitag lädt das Kinder- und Jugendhaus „Marianne und Gerhard Rohne“ in Helbra, Am Pfarrholz 8, zum Sommerkino ein. Ab 21 Uhr wird auf der Freilichtbühne der Film „Ein Fest fürs Leben“ zu sehen sein.

Schützen und Fußballer feiern

Röblingen: Der ESV Lok Röblingen und die Röblinger Sportschützen laden am Freitag und Sonnabend zum ersten „Röblinger Tor-Schützen-Fest“ ein. Auf dem Sportplatz in Röblingen wird am Freitag um 17 Uhr Fußball gespielt - Lok Röblingen gegen die Volkssportmannschaft des 1.FC Lokomotive Leipzig. Am Sonnabend gibt es ab 10 Uhr ein E-Jugend-Turnier, um 15 Uhr messen sich die JSG Amsdorf/Röblingen/Stedten und die NSG Bennstedt/Höhnstedt miteinander. Und ein buntes Rahmenprogramm gibt es auch.

Liedermacher in Nicolaikirche

Röblingen: Zu einem Konzert wird am Samstag, 24. August, in die St. Nicolaikirche in Unterröblingen eingeladen. Ab 19.30 Uhr wird der in Jerusalem geborene Singer/Songwriter Guy Aud, Kopf der Band „Deguy“, seine Lieder, eine Mischung aus Soul, Funk, Alternative und Pop, zu Gehör bringen.