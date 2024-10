Die Bürger in Wansleben sind von dem hohen Aufkommen von Lkw in ihrem Ort genervt. Die Verkehrszählung ergab, dass deutlich mehr Lkw durch Wansleben rollen, als gedacht. Welche Schritte nun folgen.

Bürgerinitiative in Wansleben zählt 216 Lkw und 302 Pkw in nur neun Stunden

Wansleben/MZ. - 216 Lkw und 302 Pkw zählte Reinhard Seidel von der neugegründeten Bürgerinitiative „Verkehr“ am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, in der Seestraße in Wansleben. Viel zu viele Laster rollen über die Seestraße, finden die Wansleber und gründeten deshalb vor kurzem die Bürgerinitiative.