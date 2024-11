Die Bürgerinitiative „Gegenwind Mansfeld-Südharz“ hat sich in Wimmelburg zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Windkraftanlagen getroffen.

Info-Veranstaltung in Wimmelburg

Die Veranstaltung in Wimmelburg stieß auf große Resonanz.

Wimmelburg/MZ. - Unterschriften hat die Bürgerinitiative „Gegenwind Mansfeld-Südharz“ während einer Informationsveranstaltung zum Thema Windkraftanlagen im Saal der Gaststätte „Zur Hüneburg“ in Wimmelburg gesammelt. Die Initiatoren wollen eine Resolution in den Kreistag Mansfeld-Südharz einbringen, wonach der Kreistag den Landrat beauftragen soll, eine Resolution an die Landesregierung zu verfassen.