BTH aus Eisleben bietet digitale Berufsorientierung an

Symbolfoto - Teenager am Laptop

Eisleben/MZ - Die Bildungs-, Technologie- und Handelsgesellschaft (BTH) aus Eisleben lädt erneut zu Berufsorientierungsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern - diese finden nun allerdings digital statt.

Bis Mitte Dezember sind für den Landkreis Mansfeld-Südharz noch fünf Termine geplant: am Donnerstag, 25. November, und anschließend am 29. November sowie am 8., 14. und 17. Dezember. Die Veranstaltungen im Internet finden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Bis zuletzt hatten noch Vor-Ort-Termine der BTH im Landkreis stattgefunden. Dass nun auf digital umgestellt wird, hat dabei jedoch nicht direkt etwas mit den steigenden Inzidenzzahlen der Pandemie zu tun. „Corona spielt immer eine Rolle“, sagte Peter Holly von der BTH auf MZ-Nachfrage. Im konkreten Fall seien die Vor-Ort-Termine des Projekts allerdings regulär ausgelaufen - die Umstellung auf digital sei ohnehin geplant gewesen, so Holly.

Informationen über die Ausbildungsangebote in Mansfeld-Südharz

Auch auf der Internetseite der BTH heißt es, die Digital-Veranstaltungen hätten sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut, man könne hierdurch sogar noch mehr Interessierte erreichen. Das geförderte Projekt lässt beide Varianten zu - im kommenden Jahr sollen planmäßig auch wieder Vor-Ort-Termine stattfinden.

Die Online-Veranstaltungen sind überschrieben mit dem Titel „Berufe vorgestellt - Chancen in der Region Mansfeld-Südharz“. Sie richten sich an Familien, die sich mit ihren Kindern auf Ausbildungsplatzsuche begeben und zunächst umfassend über die Möglichkeiten in der Region informieren wollen. Weil es sinnvoll ist, dies bereits möglichst frühzeitig zu tun, sind die Termine schon für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse gedacht.

›› Mehr Infos und Zugang zu den Veranstaltungen über www.bth-bildung.de/berufsorientierung/