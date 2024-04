Die Broschüre „Bahnsinn! - LOKations in Mitteldeutschland“ stellt touristische Eisenbahn-Reiseziele vor und ist nicht nur etwas für Eisenbahnfans.

Broschüre „Bahnsinn!“ informiert über touristische Eisenbahnen in Mitteldeutschland

Symbolfoto - Auch eine Reise mit der Mansfelder Bergwerksbahn, die bereits in die Saison gestartet ist, lohnt sich immer.

Benndorf/Chemnitz/MZ. - Gerade ist die Broschüre „Bahnsinn! - LOKations in Mitteldeutschland“ erschienen. Sie widmet sich einer Presseinformation zufolge in ihren Ausführungen auch der Mansfelder Bergwerksbahn. Der Band in A5-Format stellt auf 116 Seiten 46 touristische Eisenbahnen beziehungsweise Eisenbahn-Ziele vor.