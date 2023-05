Polleben/Ritzgerode/MZ - Am Pfingstmontag, 29. Mai, dem Mühlentag der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung, sind auch in Mansfeld-Südharz wieder Wind- und Wassermühlen geöffnet. So die Bockwindmühle in Polleben, die Untermühle in Ritzgerode und die Obermühle in Edersleben. Nicht mehr dabei ist dagegen die Steinmühle in Polleben.

