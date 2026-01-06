Zwei junge Leute haben vor einem Jahr die Solidarische Landwirtschaft in Friedeburg übernommen. Wie es bisher gelaufen ist und wie es weitergehen soll.

Bio-Gemüse in Handarbeit und im Saison-Abo - wie der „Saalegarten“ in Friedeburg angelaufen ist

Friedeburg/MZ. - Es war ein Experiment – in vielerlei Hinsicht. Vor einem Jahr sind Constanze Grützmacher und Carl Enke als neue Pächter der Solidarischen Landwirtschaft in Friedeburg gestartet. Für die beiden jungen Leute ging es zunächst erst einmal darum, Erfahrungen zu sammeln: Kommen wir in der täglichen Arbeit miteinander klar? Gibt die Anbaufläche genug her? Und wie kommt das Angebot bei der Kundschaft an? Die MZ hat nachgefragt, wie sich der „Saalegarten“ entwickelt hat und wie es jetzt weitergeht.