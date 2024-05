Unter anderem wird dieses Bildungszentrum in der Querfurter Straße in Eisleben versteigert.

Eisleben/MZ. - Bei der nächsten Immobilienversteigerung des Auktionshauses Karhausen AG am 8. Juni in Berlin sind auch drei Objekte im Mansfelder Land im Angebot. So wird ein Büro- und Geschäftshaus in der Querfurter Straße in Eisleben versteigert, das derzeit von einem Bildungsträger genutzt wird.

Für das laut Auktionskatalog circa 1970 errichtete Gebäude mit rund 1.600 Quadratmetern Nutzfläche wird ein Mindestgebot von 499.000 Euro aufgerufen. Das Grundstück misst 2.600 Quadratmeter. Das aktuell teilvermietete Gebäude sei sanierungs- und modernisierungsbedürftig. Ein Umbau zu einem Hotel sei laut Eigentümer möglich.

Historisches Mehrfamilienhaus im Angebot

Im Gerbstedter Ortsteil Heiligenthal wird ein leerstehendes historisches Mehrfamilienhaus angeboten. In dem denkmalgeschützten Gebäude, Baujahr um 1694, gebe es drei Wohnungen mit insgesamt rund 200 Quadratmetern Wohnfläche.

Auf dem Grundstück mit einer Größe von circa 1.000 Quadratmetern steht noch ein massiver, ebenfalls denkmalgeschützter Schuppen aus Naturstein. Das Mindestgebot beträgt 9.900 Euro.

Grundstück in Bornstedt bei Eisleben

In Bornstedt bei Eisleben kann ein rund 2.050 Quadratmeter großes, nicht erschlossenes Grundstück ersteigert werden. Bebaut ist es mit einem ruinösen ehemaligen Stallgebäude. Zudem gebe es Müllablagerungen sowie Baum-, Strauch- und Wildwuchs. Die Zuwegung erfolge über fremde Flurstücke, heißt es im Auktionskatalog. Als Mindestgebot sind 5.500 Euro festgelegt worden.