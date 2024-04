Der Städtische Singvereins Eisleben hat ein Benefizkonzert für das Annen-Hospiz in Eisleben gegeben. Die Spenden sollen dem Kräuter-Duft-Garten zugute kommen.

Benefizkonzert für das Annen-Hospiz in Eisleben war ein Erfolg

Eisleben/MZ/JM. - „Es sollte ja ein erster Versuch sein“, sagt Peggy Kramer, Vorsitzende des Städtischen Singvereins Eisleben und Mitglied im Förderkreis des Annen-Hospizes. Und der Versuch ist ein voller Erfolg geworden: Rund 200 Besucher konnte der Chor in der St. Petri-Pauli-Kirche zum ersten Benefizkonzert für das Hospiz begrüßen.

„Wir sind sehr zufrieden“, so Kramer im Gespräch mit der MZ. Die Konzertbesucher seien begeistert gewesen. Was sich letztendlich auch am Spendenergebnis zeigte: Mehr als 1.000 Euro sind zusammengekommen. Das Geld ist für einen Kräuter-Duft-Garten bestimmt.

Konzert zusammen mit dem Akkordeonensemble der Kreismusikschule

Das Konzert gestaltete der Singverein gemeinsam mit dem Akkordeonensemble der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz. „Für die Zuhörer war das besonders schön, weil es so ein abwechslungsreiches Programm war“, sagt Kramer. Auf Anregung des Hospizes hatte sie das Benefizkonzert gemeinsam mit ihrem Vorstandskollegen Roland Ottilie organisiert.

Und weil es sich immer anbietet, möglichst für ein konkretes Projekt Spenden zu sammeln, wurde die Idee geboren, einen Kräuter-Duft-Garten am Hospiz anzulegen – als kleine Oase der Ruhe und Besinnung für die Gäste und ihre Angehörigen. Dafür engagiert sich besonders Förderkreis-Mitglied Stefan Kothe.

Der ehemalige Chefarzt an der Helios-Klinik hat sich schon länger mit dem Thema beschäftigt und wird sich auch um die Auswahl der Pflanzen und die Beschaffung kümmern.

Wie Michael Ganter, Inhaber der Löwen- und der Rosen-Apotheke und Vorsitzender des Förderkreises, der MZ sagte, soll der Kräuter-Duft-Garten Ende April angelegt werden. „Das werden wir selbst machen“, so Ganter. Es seien auch schon eine Bank und ein Pavillon für den Garten gesponsert worden. Die Idee sei, künftig einmal im Jahr ein Benefizkonzert zu veranstalten, sagte Ganter.

Hospiz auf Spenden angewiesen

Im Anfang vergangenen Jahres eröffneten Annen-Hospiz in der Halleschen Straße in Eisleben werden unheilbar kranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Betrieben wird es von der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Die Einrichtung wird nicht komplett durch Kranken- und Pflegekassen finanziert; fünf Prozent der Kosten müssen über Spenden oder eigene Mittel aufgebracht werden.

Der Singverein unter Leitung von Ella Reiter hat im vergangenen Jahr bereits in der Adventszeit für die Gäste im Hospiz gesungen. Als Nächstes steht für den Chor das traditionelle Muttertagskonzert am 12. Mai, 14.30 Uhr, in der Klosterkirche Helfta auf dem Programm.