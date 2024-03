Der Städtische Singverein Eisleben und Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule geben am 13. April ein Konzert in der St.-Petri-Pauli-Kirche. Wofür der Erlös bestimmt ist.

Eisleben/MZ. - Der Förderkreis des Annen-Hospizes Eisleben lädt am Samstag, 13. April, 17 Uhr, zum ersten Benefizkonzert für die Einrichtung ein. In der St.-Petri-Pauli-Kirche werden der Städtische Singverein Eisleben unter Leitung von Ella Reiter sowie Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz ein Programm gestalten. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Die Erlöse sind für einen „Kräuter-Duft-Garten“ am Hospiz bestimmt.

„Das Hospiz ist mit der Idee eines Benefizkonzertes auf uns zugekommen“, so Peggy Kramer, Vorsitzende des Singvereins, im Gespräch mit der MZ. Der Chor, der im vergangenen Jahr bereits in der Adventszeit für die Gäste im Hospiz gesungen hat, habe gern zugesagt.

Chor freut sich über Interessenten

Zum einen, um die Einrichtung zu unterstützen. „Ich finde das sehr wichtig“, sagte Kramer, die mittlerweile auch Mitglied des Förderkreises ist. Zum anderen sei so ein Konzert natürlich auch immer eine gute Möglichkeit für den Chor, sich zu präsentieren.

Denn wie viele andere Ensembles freut sich der Singverein immer über Interessenten. Vor allem Männerstimmen würden fehlen, so Kramer. „Wir haben nach Corona aber auch neue Mitglieder gewonnen.“ Aktuell zählt der Chor rund 25 Sängerinnen und Sänger.

Leiterin stammt aus Sittichenbach

Leiterin ist seit 2019 Ella Reiter. Sie stammt aus Sittichenbach, hat an der Kirchenmusik-Hochschule in Halle studiert und arbeitet seit vergangenem Jahr als Regionalkantorin in Querfurt.

Im Benefizkonzert wird der Singverein zunächst eine Messe von Gounod aufführen. Außerdem stehen Frühlings-, Liebes- und Friedenslieder auf dem Programm. Einen Teil wird das Akkordeonensemble der Musikschule gestalten.

Traditionelles Konzert zum Muttertag in der Klosterkirche

Seinen nächsten Auftritt wird der Singverein dann beim traditionellen Konzert zum Muttertag am 12. Mai in der Klosterkirche Helfta haben. Außerdem stehen in diesem Jahr laut Kramer unter anderem das Sängerfest in Erdeborn und die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg im Terminkalender.

Der 1996 wiedergegründete Chor knüpft an die Tradition des Städtischen Singvereins an, der 1881 von Ernst Lahse, Musiklehrer am Lehrerseminar, gegründet worden war. In den 1950er Jahren löste sich der Singverein auf.

Hospiz ist auf Spenden angewiesen

In dem Anfang vergangenen Jahres eröffneten Annen-Hospiz in der Halleschen Straße werden schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Die Einrichtung, die von der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft Dessau-Roßlau getragen wird, ist permanent auf Spenden angewiesen. Denn die Kranken- und Pflegekassen übernehmen die Kosten nur zu 95 Prozent. Die restlichen fünf Prozent muss das Hospiz selbst über Zuwendungen aufbringen. Der Städtische Singverein probt immer mittwochs von 17.45 Uhr bis 19.30 Uhr in der Grundschule „Geschwister Scholl“, Friedrich-Koenig-Straße 16. Interessenten sind jederzeit willkommen.