Die Bewohner der Häuser für Integratives Wohnen in Klostermansfeld können sich bald über einen Begegnungsraum freuen. Der Grundstein dafür wird am 26. September gelegt.

Begegnungsraum wird für die Bewohner der Häuser für Integratives Wohnen in Klostermansfeld geschaffen

Der Eingangsbereich zum Integrativen Wohnen in Klostermansfeld.

Klostermansfeld/MZ. - Die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft startet ein Bauprojekt, wofür an diesem Donnerstag der Grundstein in Klostermansfeld gelegt wird. Interessenten sind eingeladen, die Zeremonie um 14 Uhr in der Jacobstraße 9a/b zu verfolgen.