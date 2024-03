Neue Nutzungsidee Beachvolleyballfeld auf ehemaliger Dirtbahn in Eisleben: So viel würde die Anlage kosten

Nachdem die Dirtbahn in Eisleben eingeebnet wurde, hat der Traditions-Volleyball-Club (TVC) 99 Eisleben Interesse an dem Gelände bekundet, um dort Beachvolleyballfelder zu errichten. Was das kosten würde und woher das Geld kommen könnte.