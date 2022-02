Bargeld und Geldkarte weg: Diebe bestehlen Seniorin in Eisleber Supermarkt

Eisleben/MZ - Einkauf mit Folgen: Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte einer Rentnerin in Eisleben die Geldbörse gestohlen. Die 81-Jährige war in einem Supermarkt in der Halleschen Straße einkaufen.

Die Geldbörse befand sich in einer Handtasche, welche die Frau an den Einkaufswagen gehangen hatte. In dem Portemonnaie befanden sich neben einer nicht genannten Summe an Bargeld auch eine Geldkarte, heißt es aus dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz.