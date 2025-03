Was am 5. April alles im Angebot ist und was Maria Rauichfuß alles organisiert hat.

Eisleben/MZ. - Diese Frau kann einfach nicht anders. Maria Rauchfuß aus Eisleben hat auch diesmal wieder den Osterkreativmarkt organisiert, der am 5. April im Bahnhof Eisleben stattfindet. Und dem nicht genug. Die 82-Jährige sorgt sich nicht nur darum, dass an dem Tag alles läuft, die steht dann natürlich auch selbst hinter einem Stand und präsentiert all die Dinge, die in den letzten Wochen und Monaten in ihren Händen entstanden sind. Bestenfalls findet sie auch noch Käufer, wie alle anderen Kreativen, die am 5. April die Eisleber Bahnhofshalle wieder in einen großen Bastelladen verwandeln - von 10 bis 16 Uhr.