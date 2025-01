AZV „Eisleben-Süßer See“ startet Ende Januar mit einem großen Bauvorhaben: die Verlegung eines Regenwasserkanals in Helfta.

AZV startet Bau des Regenwasserkanals in Helfta

Symbolfoto - AZV startet Bau des Regenwasserkanals in Helfta

Eisleben/MZ. - Für den Abwasserzweckverband (AZV) „Eisleben-Süßer See“ ist es eines der größten Bauvorhaben in diesem Jahr: In der Luisenstraße in Helfta beginnt voraussichtlich Ende Januar die Verlegung eines Regenwasserkanals inklusive Hausanschlüssen und Straßeneinläufen.