Augenarztpraxis in Eisleben schließt - und dann?

Eisleben/MZ - Einen Termin bei einem Augenarzt in der Region zu bekommen, sei schon ein bisschen mit einem Lottogewinn zu vergleichen, sagt Karina Kaiser. Die Vorsitzende des Kreisseniorenrats Mansfeld-Südharz macht sich Sorgen. Vor allem um die Senioren aus der Lutherstadt Eisleben und der näheren Umgebung, wohin diese wohl bald zum Augenarzt gehen sollen, denn eine Praxis in der Lutherstadt wird schon bald geschlossen werden, weil die Augenärztin in Rente geht. Eine Nachfolge scheint nicht in Sicht.