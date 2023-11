Archivbild - Hunderte Schaulustige säumten die Straßen als sich der festlich beleuchtete Fahrzeugkorso in Helbra in Gang setzte. Über 20 Traktoren mit Hängern, LKW, Quads und PKW fuhren Dezember 2022 mit Lichterketten, Tannenbäumen und Figuren geschmückt bei der so genannten Lichterfahrt durch die Grunddörfer. Ahlsdorf, Hergisdorf, Ziegelrode und Benndorf.

(Foto: Maik Schumann)