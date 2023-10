Anlässlich des Welthospiztages am 14. Oktober können die beiden Einrichtungen in Eisleben besichtigt werden. Was außerdem auf dem Programm steht.

Das Annen-Hospiz in der Halleschen Straße in Eisleben ist im Februar eröffnet worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Anlässlich des Welthospiztages am kommenden Samstag, 14. Oktober, laden das Annen-Hospiz in der Halleschen Straße 46 in Eisleben und das benachbarte Heilig-Geist-Stift in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der Begegnung ein.