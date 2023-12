Im Bereich der Rammtorstraße in Eisleben ist ein 38 Jahre alter Mann von zwei Tätern angegriffen worden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Halle gebracht. Einen der beiden Täter hat die Polizei bereits gefasst.

Eisleben/MZ.- Ein 38-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen um 0.45 Uhr im Bereich der Rammtorstraße in Eisleben von zwei Männern angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei Mansfeld-Südharz schlugen die Männer auf ihn ein und entfernten sich dann vom Tatort.

Einen der beiden Täter konnte die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen noch in derselben Nacht ermitteln. Es handele sich um einen 33-jährigen Mann aus dem Saalekreis, der zuvor an der Veranstaltung „Advent in Luthers Höfen" in Eisleben teilgenommen hatte, sagte eine Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz am Montag der MZ.

Überfall in Eisleben: Es gibt viele Zeugen

Den zweiten Täter hat die Polizei noch nicht gefasst. "Wir führen weitere Vernehmungen durch, es gibt viele Zeugen", teilte die Sprecherin mit.

Der Angegriffene wurde mit schweren Gesichtsverletzung in eine hallesche Klinik gebracht. Er musste stationär aufgenommen werden. Die Polizei Mansfeld-Südharz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.