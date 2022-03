Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in der Eisleber Kurt-Wein-Straße

Die Bewohner eines Wohnblockes in Eisleben alarmierten wegen Rauchentwicklung in dem Gebäude die Feuerwehr.

Eisleben/MZ - Wegen Rauchentwicklung in einer Wohnung haben Anwohner in der Eisleber Kurt-Wein-Straße am Mittwoch gegen 11.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Weil die Bewohnerin nicht öffnete, stiegen die Feuerwehrleute über den Balkon in die Erdgeschosswohnung ein, so Einsatzleiter René Wunderlich zur MZ.

Sie trafen die Bewohnerin in der Küche an, wo Essen angebrannt war. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die stark verrauchte Wohnung wurde belüftet. Im Einsatz war die Eisleber Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 17 Leuten.