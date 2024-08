Für das ehemalige Feuerwehrgebäude in Rothenschirmbach gehen mehr als zehn Kaufangebote bei der Lutherstadt Eisleben ein. Bei anderen Immobilien ist die Nachfrage dagegen verhalten.

Altes Feuerwehrdepot in Rothenschirmbach stößt auf großes Interesse

Die Ausschreibung für das alte Feuerwehrdepot in Rothenschirmbach ist erfolgreich verlaufen.

Eisleben/MZ. - Regelmäßig bietet die Lutherstadt Eisleben Gebäude und Grundstücke, die sie nicht oder nicht mehr benötigt, zum Kauf an. Die Nachfrage ist unterschiedlich, oft überschaubar, manchmal gleich null. Nicht so beim ehemaligen Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Rothenschirmbach – mehr als zehn Gebote seien eingegangen, wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau, im Gespräch mit der MZ sagte. „Diese vergleichsweise große Resonanz war überraschend“, so Kassik.