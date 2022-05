Aggressiver Ladendieb wird in Eisleben erwischt und muss gefesselt werden

Eisleben/MZ - Am Montagmorgen ist ein 23-Jähriger beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Eisleben erwischt worden. Laut Polizei hatte sich dieser so vehement geggen die Verhaltung gewehrt, dass er gefesselt werden musste. Daher wartet nun nicht nur ein Strafverfahren wegen Diebstahls, sondern auch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn. Zudem wurde ein Platzverweis ausgesprochen.