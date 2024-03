Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - „Wie geht es weiter nach der Schule“ - so ist die Reihe der digitalen Elternabende der Agentur für Arbeit überschrieben, die an diesem Montag, 4. März, starten wird. Bis zum 8. März veranstaltet die Bundesagentur die mittlerweile dritte bundesweite Woche der digitalen Elternabende. Jugendliche und ihre Eltern können in dieser Woche die Ausbildungsmöglichkeiten und das duale Studium in über 80 Unternehmen virtuell kennenlernen.

Infos zur Ausbildung

„Eine Woche lang geben Unternehmen in jeweils einstündigen Slots zwischen 17 uns 21 Uhr ganz kompakt einen ersten Einblick in die Rahmenbedingungen der Ausbildung oder des dualen Studiums, die Unternehmenskultur und Möglichkeiten für Nachwuchskräfte nach einer erfolgreichen Ausbildung“, erklärte Thomas Hicksch, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd.

Neben Informationen über die Ausbildung erhalte man auch Informationen über ein mögliches duales Studium in dem Unternehmen. Außerdem berichten Azubis und dual Studierende, wie sie es geschafft haben, das Bewerbungsverfahren zu bestehen und wie es ihnen während der Ausbildung oder des dualen Studiums ergeht.

Zudem informiert die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr, wie sie junge Menschen bei der Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche begleitet und unterstützt. Die ersten digitalen Elternabende hatten bei den beiden Veranstaltungswochen im Jahr 2023 insgesamt knapp 12.000 Haushalte erreicht.

Keine Anmeldung erforderlich

Hicksch: „Die Teilnehmer auf beiden Seiten haben das Format durchweg positiv bewertet. Familien haben sich gemeinsam virtuell, unkompliziert und ortsunabhängig über die teilnehmenden Unternehmen, die verschiedenen Ausbildungsberufe, das duale Studium aber auch über die Hilfestellungen der Berufsberatung der BA informiert.“

Informationen zu den digitalen Elternabenden, zu den beteiligten Unternehmen und zu den Terminen finden Interessierte auf der Internetseite der Bundesagentur. Eine Anmeldung und Registrierung für die Teilnehmenden ist nicht erforderlich.