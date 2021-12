Eisleben/MZ - In der Freistraße in Eisleben sind am Montagnachmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilt, wollte ein Wagen ausparken, übersah dabei jedoch einen vorbeifahrenden Pkw. Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro, heißt es weiter.