Eisleben/MZ. - Am Donnerstagmorgen ist die Polizei wegen Lärmbelästigung durch einen Mieter in die Plümickestraße in Eisleben ausgerückt. Als der 31-Jährige auf sein Verhalten angesprochen wurde, rannte er mit einem Messer auf die Beamten zu. Mithilfe von Pfefferspray wurde der Angreifer gestoppt und aufgrund seiner psychischen Verfassung in einer Klinik gebracht, heißt es weiter im Polizeibericht.