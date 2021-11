21-Jährige in Eisleben gleich zweimal mit Alkohol am Steuer erwischt

Eisleben/MZ - Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in der Glumestraße in Eisleben einen Pkw gestoppt, da die Beleuchtung am Wagen defekt war. Im Gespräch mit der 21-jährigen Fahrerin stellten die Beamten Atemalkohol fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Dem kam die junge Dame offenbar nicht nach. Gegen 2.30 Uhr stand sie erneut in Verdacht, mit einem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein. Es erfolgten eine erneute Blutentnahme und ein weiteres Strafverfahren.