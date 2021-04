Zwölf neue Fälle am Sonntag gemeldet - Patientenzahl im Klinikum Alten steigt auf 32 - Ein Verstorbener

Dessau-Rosslau - Das Covid-Virus zieht in mehreren Varianten und Mutationen weiter durch die Stadt Dessau-Roßlau. Vom Gesundheitsamt sind am Sonntag 12 neue Infektionsfälle angegeben worden. Das teilte die Stadt am Abend mit. Zu den Neuinfizierten gehören fünf Frauen und sieben Männer, die zwischen 14 und 85 Jahren alt sind. Damit erhöht sich die Zahl der bisherigen Infektionen seit Pandemiebeginn auf 2.792 Fälle.

Registriert und bestätigt werden musste außerdem eine weitere, eine britische Virusmutation. Hinzugekommen sind darüber hinaus vier neue, noch unbestätigte Verdachtsfälle für Mutationen.

Die 7-Tage-Inzident für Dessau-Roßlau liegt aktuell bei 147,3 (Freitag 133,6).

Im Städtischen Klinikum halten sich aktuell 32 Corona-Patienten zur stationären Behandlung auf. Die Zahl ist weiter angestiegen. Von ihnen werden fünf Patienten auf der Intensivstation betreut. Ein Patient aus Dessau-Roßlau ist am Wochenende verstorben.

Im Testzentrum Dessau-Center waren am Freitag 42 Abstriche genommen worden, von denen einer mit einem positiven Befund verbunden war. Angaben zu den Tests im Zentrum am Luchplatz in Roßlau lagen bis Sonntag (noch) nicht vor und werden nachgereicht. (mz)