Aus Corona-Sondervermögen Zweite Finanzhilfe für Hebammen-Kreißsaal: Klinikum Dessau kann besonderes Projekt fortsetzen

Das Städtische Klinikum in Alten hat einen zweiten Förderbescheid für den sogenannten Hebammenkreißsaal in Höhe von 121.000 Euro erhalten. Was damit möglich ist.