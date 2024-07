An der Kreuzung Junkersstraße / Robert-Bosch-Straße sind am Samstagvormittag drei Autos zusammengestoßen.

Zwei Verletzte und 50.000 Euro: Unfall in Dessau verursacht hohen Sachschaden

Symbolbild: Die Polizei wurde in Dessau am Samstag zu einem Unfall in die Junkersstraße gerufen.

Dessau/MZ. - Zwei Leichtverletzte und 50.000 Euro Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der in Dessau am Sonnabend, 27. Juli, passierte.

Gegen 10.49 Uhr befuhr eine 43-jährige BMW-Fahrerin die Altener Straße in Richtung Junkersstraße, ohne dabei auf das für sie geltende rote Licht der Ampel zu achten. Daraufhin stieß sie mit dem Toyota eines 74-Jährigen zusammen, welcher die Kreuzung von Am Junkerspark in Richtung Robert-Bosch-Straße bei „Grün“ befuhr. Zudem stieß eine 33-Jährige, die bei grünem Pfeil abbog, mit ihrem Opel gegen die beiden Autos.

Die 18-jährige Beifahrerin im BMW sowie die 69-jährige Beifahrerin im Toyota wurden leicht verletzt und medizinisch behandelt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten wurden abgeschleppt.