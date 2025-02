Auf der B184 zwischen Roßlau und Dessau ist es am Samstagabend, 8. Februar, zu zwei Unfällen gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Sachschäden sind hoch.

Dessau-Roßlau/MZ. - Auf der B184 zwischen Roßlau und Dessau ist es am Samstagabend, 8. Februar, zu zwei Unfällen gekommen.

Gegen 19.45 Uhr hatte der 23-jährige Fahrer eines Seat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf der linken Seite mit der Leitplanke kollidiert. Aufgrund des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug mehrfach und kam erst etwa 200 Meter weiter in Fahrtrichtung Dessau zum Stehen. An dem Seat und der Leitplanke entstanden nach Angaben der Polizei Sachschäden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem zweiten Unfall. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin wollte gegen 20.40 Uhr die Unfallstelle passieren und verringerte dabei ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 73-jährige Fahrer eines Ford hinter ihr zu spät und fuhr auf. Hier entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Auch hier wurde niemand verletzt. Durch beide Kollisionen kam es zu Behinderungen auf der B 184.