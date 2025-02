Kraftakt zur Wiedereröffnung Zwangspause für Edeka in Roßlau: Nach Feuer müssen Obst, Fleisch und Käse vernichtet werden

Dichter Qualm in Supermarkt: Nach dem Brand einer alten Werkstatt in der Nachbarschaft musste Edeka Brückner in Roßlau schließen - und kann am Dienstag, 4. Februar, wieder aufatmen.