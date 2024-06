Neues Gastroangebot in Dessau-Roßlau Zuwachs im Schwabehaus: Dessaus erste Weinbar will das umgestaltete Johannisviertel aufwerten

Inhaber Ralf-Peter Weber will in einer Weinbar einen guten Tropfen in gemütlicher Atmosphäre servieren. Die Bauarbeiten im Schwabehaus sind auf der Zielgeraden. Am 7. Juli kann geschaut werden.