Zurück zu den Wählern nach Ziebigk

Dessau-Rosslau/MZ - Der Stadtbezirksbeirat Ziebigk/Siedlung will seine nächste reguläre Sitzung wieder im eigenen Stadtbezirk abhalten. Zwei Jahre waren die Beiräte wegen der Corona-Pandemie zu ihren Sitzungen nach Roßlau ins Rathaus ausgewichen. Das müsse nun ein Ende haben, so die einhellige Meinung im Stadtbezirksbeirat. Zumal die Sitzungen des Gremiums in Roßlau kaum besucht worden sind. Zwei Gäste aus Ziebigk Siedlung hatte das politische Gremium in dieser kompletten Zeit. Das lag zum Teil an Corona, zum anderen aber auch an der Entfernung.

